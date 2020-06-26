في لفتة إنسانية.. تيفيز يتبرع براتبه لمتضرري كورونا

قال مهاجم ونجم بوكا جونيورز كارلوس تيفيز، اليوم الجمعة، إنه "سيجدد عقده مع الفريق، الذي ينتهي في 30 يونيو(حزيران) الجاري، حتى ديسمبر(كانون الأول) المقبل على الأقل، وسيتبرع بجزء من راتبه لمساعدة الأشخاص الذين يعانون تبعات جائحة كورونا.





وكشف تيفيز "ساتبرع بما اتقاضاه من الراتب المقبل للناس الذين يحتاجون لعلاج، الأحياء الشعبية. لا أريد نقودا، أود أن تذهب إلى مكان ما. سأهبها لمؤسسة غير هادفة للربح"، في تصريحات أوردتها إذاعة (لا ريد).





وأضاف اللاعب صاحب الـ36 عاماً "قررت وأسرتي التبرع بكامل عقدي مع البوكا وبعدها سأدرس وضعي، كيف تسير الأمور ويبدو الأمر جيدا بالنسبة لبوكا ولي في محاولة التخفيف عن الناس في هذه الأوقات التي نمر بها.

لدي رغبة في المواصلة، أتمنى الحصول على فرصة أخرى لخوض بطولة كأس ليبرتادوريس".



