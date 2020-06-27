تحرك جديد لوزارة الهجرة في قضية سد النهضة (فيديو)

السبت 27/يونيو/2020 - 02:36 ص
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
داليا الحسين
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج إن هناك تكليفات من الرئاسة بالتواصل مع المصريين بالخارج، ورعاية مبادرتهم التي تصب في مصلحة الوطن، مشيرة إلى أن المصريين بالخارج يمثلون القوة الناعمة والأذرع الممتدة للدولة المصرية بالخارج.

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على قناة المصرية الأولى، مساء الجمعة أن الدولة المصرية تثمن دور القوة الناعمة بجانب البعثات الدبلوماسية فيما يتعلق تصليح وجهة النظر فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية التي تهم الدولة.

وأشارت إلى أنه في مارس الماضي كان هناك وقفة سلمية لأعضاء الجالية المصرية بأمريكا، وتحدثوا عن المخاوف المشروعة للدولة المصرية من بناء سد النهضة، وأحقية مصر في مياه النيل.

ونوهت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى أن الفيلم الذي أطلقته وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارتي الخارجية والري، تناول حقوق مصر المشروعة في مياه النيل، مشيرة إلى أنه تم ترجمة إلى عدة لغات.

وكشفت أن الجالية المصرية ستنظم وقفة أمام مبنى الأمم المتحدة بنيويورك غدا للمناداة بحقوق مصر المشروعة في مياه النيل، وكذلك في ألمانيا.

كانت وزارة الهجرة، قد أطلقت حملة لتأكيد حقوق مصر التاريخية والشرعية في مياه النيل، ودحض المزاعم الإثيوبية في هذا الصد، حيث قامت وزارة الهجرة بإعداد فيلم توضيحي قصير حول هذا الموضوع.

و أوضحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أن الفيلم تم إخراجه بسبع لغات هي الإنجليزية والفرنسية والأسبانية والإيطالية والروسية والصينية، إضافة إلى اللغة العربية.

ودعت وزيرة الهجرة أبناء الجاليات المصرية في الخارج إلى مشاركة الفيلم ونشره على أوسع نطاق كل حسب دولة الإقامة ووفقا للغتها.

كما دعت أبناء مصر إلى إيصال رسالة إلى المجتمع الدولي حول حق مصر الأصيل في مياه النيل، وأن مياه النيل بالنسبة لشعب مصر - وكما أكد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي- مسألة حياة أو موت.

تم نشر الفيلم على صفحات وزارة الهجرة الرسمية على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، كما تهدف الوزارة إلى نشره بشكل واسع بحيث يتم تداوله في كافة أنحاء العالم.

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