بسبب حملها.. ياسمين عبد العزيز تتصدر تريند جوجل





تصدرت النجمة ياسمين عبد العزيز، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد ظهورها في صورة مع زوجها الفنان أحمد العوضي.وظهرت ياسمين عبد العزيز، في الصورة بوزن زائد، بشكل ملحوظ عن احدث ظهور لها في الأشهر الأخيرة، مما جعل الجمهور يتوقع حملها من أحمد العوضي، خصوصا بعد حديثه عن انجابه لطفل من ياسمين عبد العزيز.وكانت الفنانة سايمين عبد العزيز وأحمد العوضي تزوجو ولكنهم لم يقومو بإحتفال بسبب فيروس كورونا المستجد، ومنع الإختلاط والتجمعات وكان الثنائي أيضا لم يعلنا ذلك إلا من خلال تغيير الحالة الاجتماعية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".