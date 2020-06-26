تعقيم مسجد السلام بمدينة نصر استعدادا لاستقبال المصلين (صور)

قامت إدارة مسجد السلام في شارع الطيران بمدينة نصر بتعقيم المسجد، وذلك قبل ساعات من افتتاحه لاستقبال المصلين، حيث تابع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عملية التطهير من غرفة عمليات الوزارة.

واتصل الوزير بعدد كبير من مديري المديريات للاطلاع على استعدادهم لفتح المساجد غدًا مثمنًا ما يبذلونه من جهد على مدار الساعة.





وتفتتح المساجد غدا تدريجيا كمرحلة أولى لعودة الصلوات في جميع المساجد ماعدا صلاة الجمعة وأكدت وزارة الأوقاف على عدد من الضوابط لكل المصلين مشددة على ضرورة مراعاتها وذلك في النقاط التالية.

1. عدم فتح دورات المياه نهائيًّا، وغلقها غلقًا تامًا.

2. عدم فتح دور المناسبات نهائيًّا وعدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة، أو عقد القران أو أي مناسبات اجتماعية.

3. عدم فتح أي أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها.

4. استمرار تعليق صلاة الجمعة في المساجد لحين إشعار آخر.

5. عدم فتح مصليات السيدات.

6. عدم إقامة أي دروس دينية أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة (سوى أداء الصلوات الخمس فقط).

7. تواجد الإمام أو المسئول عن المسجد في جميع الصلوات، وعدم ترك مفاتيح المسجد مع أي شخص كان من غير العاملين بالأوقاف.

8. فتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط، وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة، ويتم غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق وبما لا يجاوز نصف ساعة على الأكثر بعد الأذان في جميع الصلوات.

9. الاقتصار في هذه المرحلة على فتح المساجد فقط دون الزوايا أو المصليات، وفي حالة الضرورة لعدم وجود مسجد نهائيًّا بالمنطقة يتم الفتح على قدر الضرورة بعد موافقة كتابية من مدير المديرية وتحت إشرافها بذات الضوابط

وشددت الوزارة على الالتزام بما يأتي:

أ. ضرورة ارتداء المصلين للكمامة.

ب. اصطحاب المصلِّي للمصلَّى الشخصي (سجادة صلاة شخصية).

جـ. وضع علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها.

د. متابعة التطهير والتعقيم المستمر.