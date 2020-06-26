مؤشرات البورصة الأمريكية تهوي 2% بسبب كورونا

هوت مؤشرات الأسهم الرئيسية بالبورصة الأمريكية بأكثر من اثنين بالمئة يوم الجمعة، إذ فرضت عدة ولايات أمريكية قيودا على أنشطة الأعمال على خلفية زيادة في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 730.05 نقطة، أي ما يعادل 2.84 بالمئة، إلى 25015.55 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 متراجعا 74.71 نقطة، أو 2.42 بالمئة، إلى 3009.05 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك 259.78 نقطة، أو 2.59 بالمئة، إلى 9757.22 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، نزل ستاندرد اند بورز 2.87 بالمئة، وخسر داو 3.31 بالمئة، وتراجع ناسداك 1.87 بالمئة.