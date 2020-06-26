تمت الصفقة.. نجم برشلونة إلى يوفنتوس





كشفت وسائل إعلام إسبانية أن البرازيلي آرثر ميلو نجم برشلونة الإسباني يستعد للخضوع للفحص الطبي في يوفنتوس الإيطالي وذلك تمهيداً لإنضمامه إلى صفوف السيدة العجوز في الموسم المقبل.





وأشارت إذاعة راديو كاتالونيا الإسبانية إلى أن كلا من يوفنتوس وبرشلونة كانا قد قد توصلا لإتفاق يقضي بإنتقال آرثر ميلو إلى صفوف السيدة العجوز مقابل إنتقال البوسني ميراليم بيانيتش إلى صفوف البلوجرانا على أن يدفع يوفنتوس 10 ملايين يورو لصالح برشلونة.





وأفادت الإذاعة الإسبانية بأن آرثر ميلو سيطير إلى مدينة تورينو نهاية الأسبوع الحالي وذلك من أجل الخضوع للفحص الطبي في يوفنتوس.





وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن الصفقة سوف تتم عقب نهاية الموسم الحالي في إسبانيا وإيطاليا، حيث سيستمر كلا من آرثر وبيانيتش مع أنديتهم حتى نهاية الموسم الحالي.



