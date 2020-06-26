يوسف الشريف: "الاختيار" أكبر من كونه مسلسل

يوسف الشريف: "الاختيار" أكبر من كونه مسلسل
الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:59 م
أمنية فوزي
أعرب الفنان يوسف الشريف، عن رفضه المشاهد الساخنة والقبلات في الأعمال الفنية، قائلا: "أنا مبستريحش خالص ودا مش لطيف بالنسبالي لما يبقا في مشاهد ساخنة او قبلات في أعمالي، وبكتب دا فالعقود، وده مش جديد، وبعمله من 10 سنين، ويهمني أوي إن المشاهد وهو بيتفرج ميضايقش من أي حاجة".
وأضاف " الشريف"، في لقاء خاص لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، في أول ظهور له بعد نجاح مسلسل النهاية،: "بحب أظهر لما يكون عندى عمل فنى جديد لكن الظهور الكثير بدون داعى لا أفضله ومبدئى " القليل أفضل ".
وتابع: بما أن الجمهور اعتاد على تقديم لكل الأفكار المختلفه أود أن أقول إن من الممكن اقدم عمل اجتماعى أو رومانسى لانى أحب أن انحصر فى نوعيه أعمال معين.
واضاف الفنان يوسف الشريف: اولادى" عبد الله وعبد الرحمن وجنى " شاهدوا مسلسل النهاية وكان أول عمل يتابعوا لى وتمنوا أن أكون روبوت مثل زين"
واستطرد: "السينما أقرب إلى قلبى وتنفيذ عمل فى ساعتين بالتأكيد أفضل". وحول ما يفعله في وقت الفراغ، أوضح أنه يفضل الجلوس مع عائلته وأولاده والتحضير للخطوة الفنية القادم.
وتحدث عن مسلسل الاختيار، مؤكدا أن مسلسل الاختيار بالنسبة له أكبر من أنه فكرة مسلسل واتمنى نقدم كل عام قدوة جديدة خاصة أن الشباب يحب يشاهد الأعمال البطولية اللى صاحبها قدوة، مضيفا: تابعت قليلا من مسلسل البرنس والفتوة وكلها أعمال جيدة".
واضاف الشريف: أنا أسمع كل ماهو قديم أم كلثوم وحليم، ورقمه المفضله هو رقم ٣ وأكلته المفضلة " الملوخيه " ولا يتناول الأكل الحار على الإطلاق.
وكشف عن أنه حدث صدام فى أول الزواج بينه وبين زوجته انجى علاء بسبب حبه الكبير فى المشروم وهى لا يمكن تتناوله.
وعن سؤال هل يسمح لأبنائه دخول المجال الفنى أكد الشريف أنه يعطى لهم الحرية كاملة فى اخذ أي قرار يخصهم.
واستضاف الإعلامي رامي رضوان الفنان يوسف الشريف في برنامجه "مساء dmC"،وذلك اليوم الجمعة، وتُذاع الحلقة في تمان الساعة التاسعة مساءً على قناة dmc.
ونشر رامي رضوان صورة جمعتن بالفنان يوسف الشريف، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق على الصورة قائلًا:"هو ده صاحب الصورة اللي فاتت، النجم يوسف الشريف في حلقة خاصة تذاع الجمعة القادم باذن الله ليه قلت اول حرف من اسمه "م"؟، هتعرفوا في الحلقة كل حاجة لأول مرة هتسمعوه بيغني كمان".
وفي سياق آخر، خاض الفنان يوسف الشريف السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "النهاية "، وهو من إخراج ياسر سامي، ﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو سمير عاطف، بطولة عمرو عبدالجليل، سهر الصايغ، أحمد وفيق، محمد لطفي، ناهد السباعي.
وأضاف " الشريف"، في لقاء خاص لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، في أول ظهور له بعد نجاح مسلسل النهاية،: "بحب أظهر لما يكون عندى عمل فنى جديد لكن الظهور الكثير بدون داعى لا أفضله ومبدئى " القليل أفضل ".
وتابع: بما أن الجمهور اعتاد على تقديم لكل الأفكار المختلفه أود أن أقول إن من الممكن اقدم عمل اجتماعى أو رومانسى لانى أحب أن انحصر فى نوعيه أعمال معين.
واضاف الفنان يوسف الشريف: اولادى" عبد الله وعبد الرحمن وجنى " شاهدوا مسلسل النهاية وكان أول عمل يتابعوا لى وتمنوا أن أكون روبوت مثل زين"
واستطرد: "السينما أقرب إلى قلبى وتنفيذ عمل فى ساعتين بالتأكيد أفضل". وحول ما يفعله في وقت الفراغ، أوضح أنه يفضل الجلوس مع عائلته وأولاده والتحضير للخطوة الفنية القادم.
وتحدث عن مسلسل الاختيار، مؤكدا أن مسلسل الاختيار بالنسبة له أكبر من أنه فكرة مسلسل واتمنى نقدم كل عام قدوة جديدة خاصة أن الشباب يحب يشاهد الأعمال البطولية اللى صاحبها قدوة، مضيفا: تابعت قليلا من مسلسل البرنس والفتوة وكلها أعمال جيدة".
واضاف الشريف: أنا أسمع كل ماهو قديم أم كلثوم وحليم، ورقمه المفضله هو رقم ٣ وأكلته المفضلة " الملوخيه " ولا يتناول الأكل الحار على الإطلاق.
وكشف عن أنه حدث صدام فى أول الزواج بينه وبين زوجته انجى علاء بسبب حبه الكبير فى المشروم وهى لا يمكن تتناوله.
وعن سؤال هل يسمح لأبنائه دخول المجال الفنى أكد الشريف أنه يعطى لهم الحرية كاملة فى اخذ أي قرار يخصهم.
واستضاف الإعلامي رامي رضوان الفنان يوسف الشريف في برنامجه "مساء dmC"،وذلك اليوم الجمعة، وتُذاع الحلقة في تمان الساعة التاسعة مساءً على قناة dmc.
ونشر رامي رضوان صورة جمعتن بالفنان يوسف الشريف، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق على الصورة قائلًا:"هو ده صاحب الصورة اللي فاتت، النجم يوسف الشريف في حلقة خاصة تذاع الجمعة القادم باذن الله ليه قلت اول حرف من اسمه "م"؟، هتعرفوا في الحلقة كل حاجة لأول مرة هتسمعوه بيغني كمان".
وفي سياق آخر، خاض الفنان يوسف الشريف السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "النهاية "، وهو من إخراج ياسر سامي، ﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو سمير عاطف، بطولة عمرو عبدالجليل، سهر الصايغ، أحمد وفيق، محمد لطفي، ناهد السباعي.