بإطلالة كلاسيكية.. ريم البارودي تخطف قلوب محبيها

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:48 م
ريم البارودي
ريم البارودي
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة ريم البارودي جمهورها بصور جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، بإطلالة كلاسيكية جذابة.

وظهرت بها ريم البارودي ، برفقة مجموعة من أصدقائها مرتدية شميز باللون الأزرق الغامق، وعلقت على الصورة قائله :أفضل شئ أن تعمل مع أصدقائك الموهوبين الخارقين.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت  ريم فى الماكياج على اللون البنة للعيون، ووضعت روچ جذاب الذى يبرز جمالها.

كما تركت شعرها الأشقر القصير منسدلا بين كتفيها على طريقة الويفى التى تتناسب مع ظهورها.

وتفاعل الكثير من محبيها مع الصور وانهالت العديد من التعليقات حلو شكلك يا ريم ما شاء الله وعلق آخر الجمال والشياكة كلها وفي السياق ذاته علق آخر وكتب حلوة بالأشقر.

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