الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني : بدء امتحانات دبلومة التلمذة الصناعية غدًا السبت

أعنت هيئة مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني أنه أعتبارا من يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٧/٤ تبدأ إمتحانات دبلوم التلمذة الصناعية بالمصلحة وعلي جميع الطلبة والطالبات.





وشددة الهيئة على العديد من التعليمات التى يجب على الطلاب الذين سيؤدون الأمتحانات اتباعها وهي:

١- التواجد بمقرات اللجان بمراكز التدريب المهني التابعة للمصلحة فى تمام الساعة الثامنة صباحا على أن يبدأ الامتحان فى تمام الساعة العاشرة صباحا ويتم الانصراف فى تمام الساعة الثانية عشر مساءا .



٢- عدم دخول الطالب أو الطالبة بدون إرتداء الكمامة الطبية أو المعقم الكحولي الخاص به تجنبا لأي ضرر يحدث.



٣- عدم حضور الطالب أو الطالبة لمقر اللجنة فى حالة وجود أى أعراض مرضية مثل أعراض فيروس كورونا أو ما شابه .



٤- عدم دخول الطالب اللجنة بالتليفون المحمول وتركه خارج اللجنة .



٤- إتباع الإجراءات الاحترازية والتعليمات المشددة المعلن عنها بالصفحة الرسمية للمصلحة وبمقرات اللجان.

٥- عدم التجمعات قبل وبعد الامتحانات .



٦- عدم الخروج من اللجنة إلا بعد إنتهاء موعد الامتحان