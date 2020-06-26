الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني : بدء امتحانات دبلومة التلمذة الصناعية غدًا السبت

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:22 م
بوابة الفجر

أعنت هيئة مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني أنه  أعتبارا من  يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٧/٤ تبدأ إمتحانات دبلوم التلمذة الصناعية بالمصلحة وعلي جميع الطلبة والطالبات.


وشددة الهيئة على العديد من التعليمات التى يجب على الطلاب الذين سيؤدون الأمتحانات اتباعها وهي: 

١- التواجد بمقرات اللجان بمراكز التدريب المهني التابعة للمصلحة فى تمام الساعة الثامنة صباحا على أن يبدأ الامتحان فى تمام الساعة العاشرة صباحا ويتم الانصراف فى تمام الساعة الثانية عشر مساءا .


٢- عدم دخول الطالب أو الطالبة بدون إرتداء الكمامة الطبية أو المعقم الكحولي الخاص به تجنبا لأي ضرر يحدث.


٣- عدم حضور الطالب أو الطالبة لمقر اللجنة فى حالة وجود أى أعراض مرضية مثل أعراض فيروس كورونا أو ما شابه .


٤- عدم دخول الطالب اللجنة بالتليفون المحمول وتركه خارج اللجنة .


٤- إتباع الإجراءات الاحترازية والتعليمات المشددة المعلن عنها بالصفحة الرسمية للمصلحة وبمقرات اللجان.
٥- عدم التجمعات قبل وبعد الامتحانات .


٦- عدم الخروج من اللجنة إلا بعد إنتهاء موعد الامتحان


 ٧- عدم إصطحاب أولياء الأمور لمقر لجنة الامتحان وعدم تجمع أولياء أمور الطلبة خارج اللجنة.

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