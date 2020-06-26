رمضان محمد يكشف تفاصيل تعاونة مع تامر حسني في ألبومة الجديد

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:44 م
رمضان محمد
رمضان محمد
أماني سلام
يتعاون الشاعر رمضان محمد، للمرة الثالثة مع النجم تامر حسني في البومة الجديد الذي من المقرر أن يتم طرحه خلال الفترة المقبلة.

وقال رمضان محمد، في تصريح خاص لبوابة الفجر الفني "أنه يقدم أغنية" أنت لوحدك "ضمن ألبوم تامر حسني الجديد، وهي من ألحان محمد جمال، الذي قدمه للسوق لأول مرة، ومن توزيع إلهامي دهيمة.

يشار إلي أن الشاعر رمضان محمد، قدم مع النجم تامر حسني، أغنيتبن الأولى يابخت اللي هتحبيه، 100 وش" والتي حققت نجاح كبير أثناء طرحها، وذلك بمشاركة دياب ومصطفى حجاج وأحمد شيبه.

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