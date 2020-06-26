تطهير 290 مسجدًا استعدادا لاستقبال المصلين بالغربية (صور)

أعلنت محافظة الغربية، انتهاء كافة الاستعدادات بمساجد المحافظة لاستقبال المصلين اعتبارًا من غدًا السبت مع الالتزام بالإجراءات الاخترازية والتدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، إنه تم تطهير وتعقيم المساجد ووضع العديد من الملصقات على جدران المساجد لتوعية المصلين بالالتزام بالإجراءات الوقائية علاوة علي وضع علامات للتباعد بين المصلين في المساجد.





في هذا السياق، أعلن محمد صلاح رئيس مركز ومدينة كفر الزيات أنه تم التواصل مع إدارة اوقاف كفر الزيات وتم ارسال كشوف بالمساجد التابعة للأوقاف والتى سيتم فتحها غدا وعددها 290 على مستوى المركز، وتم تطهيرها استعدادًا لاستقبال المصلين.





على جانب آخر أكد محافظ الغربية، أن مساجد الغربية، شهدت اليوم، حملات موسعة من النظافة والتطهير والتعقيم ولصق إرشادات التوعية ووضع علامات التباعد بين المصلين استعدادًا لفتح المساجد غدا السبت.





في هذا السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قطور برئاسة المحاسب رجب عبد الرازق النقيدي برش وتطهير 50 مسجدًا بمدينة قطور وتوابعها، استعدادا لفتح المساجد فجر السبت 27 يونيو، وتم التأكد من لصق إرشادات التوعية وعلامات التباعد على السجاد بالكامل، وتعقيم كل الأركان والزوايا حرصا على سلامة المصلين.





كانت محافظة الغربية، أعلنت أمس الخميس، الضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا بنطاق مدن ومراكز المحافظة، مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة لحين إشعار آخر بناء علي تعليمات وزارة الأوقاف.





تضمنت الضوابط فتح المساجد دون الزاويا أو المصليات، ارتداء المصلين الكمامات داخل المسجد، اصطحاب المصلين المصليات معهم، اهتمام المصلين بالتعقيم والتطهير المستمر، وضع علامات للتباعد بين المصليين والالتزام بها، عدم فتح دورات المياة او الحمامات او الاضرحة، وعدم تشغيل أى كولديرات أو ترك مبردات مياه داخل المسجد.





كما تضمنت الضوابط عدم دخول الجنائز وعقد القران ودور المناسبات، عدم فتح مصليات السيدات، عدم إقامة أي دروس أو ندوات، استخدام مكبرات الصوت الخارجية في الآذان فقط، اقامة الصلاة بعد الآذان مباشرة، وغلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق.





يذكر، أن وزارة الأوقاف قد أعلنت منذ أيام قليلة عن فتح المساجد تدريجيًا ابتداءً من يوم السبت المقبل 27 6 2020م وفق انتهاء كل مديرية أوقاف من الاستعدادات اللازمة للفتح.



