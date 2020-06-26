يوسف الشريف: الشباب يبحث دائمًا عن قدوة لهم.. تنفيذ مسلسل 'الاختيار' كان عظيم جدًا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:23 م
يوسف الشريف
يوسف الشريف
روان هيثم
كشف الفنان يوسف الشريف عن الأعمال الدرامية التي شاهدها في موسم رمضان 2020 قائلاً: "شاهدت مسلسل الاختيار الرائع ويجب كل عام يكون لدينا مسلسل به قدوة لشبابنا".

وتابع يوسف الشريف خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" قائلاً: "الشباب دائمًا يبحث عن قدوة له، ويتمنى طول الوقت أن يصبح مثل هذا وهذا، فكرة أن تقدم قدوة ويكون بطل شهيد ومن القوات المسلحة فهذا مبدأ عظيم".

وأضاف: "فكرة مسلسل الاختيار وتنفيذها كان شئ عظيم جدًا، وبيتر ميمي كان ممتاز، وأمير كرارة هايل وباقي الممثلين جميهم كانوا رائعيين والمشاهد أوضحت ذلك".

واختتم: "شاهدت أيضًا حلقات جميلة جدًا لمسلسل الفتوة، والبرنس، وبعض المسلسلات الكوميدية أيضًا كانت لطيفة".

يذكر أن الفنان يوسف الشريف خاض موسم رمضان 2020، من خلال مشاركته في مسلسل "النهاية" الذي من بطولته وقام بتجسيد شخصية المهندس زين.


قصة مسلسل النهاية

تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

أبطال مسلسل النهاية

شارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، محمد جمعة، محمد لطفي، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وآخرون، ستايلست إنجي علاء، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.

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