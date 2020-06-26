23.9 % تراجع في حجم التجارة الخارجية للسلع السعودية خلال أربعة شهور

بلغت التجارة الخارجية السلعية للسعودية خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري، نحو 397.1 مليار ريال، مقابل 521.9 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2019، مسجلة تراجعا 23.9% بما يعادل نحو 124.8 مليار ريال.

جاء التراجع في التجارة الخارجية السعودية مقتفية أثر نظيراتها عالميا، حيث تضررت التجارة العالمية بشكل كبير نتيجة لتفشي فيروس "كورونا"، الذي أدى لإغلاق الحدود لدى معظم دول العالم.



وسجل الميزان التجاري للتجارة الخارجية السلعية للسعودية خلال الفترة، فائضا بقيمة 72.8 مليار ريال، منخفضا 53.3 في المائة "83.2 مليار ريال"، مقارنة بالفائض المسجل في الفترة ذاتها من 2019 البالغ نحو 156 مليار ريال، نتيجة تراجع الصادرات بمعدل أعلى من تراجع الواردات .





وتراجعت الصادرات السلعية 30.7 في المائة بنحو 104 مليارات ريال، لتبلغ 235 مليار ريال، فيما كانت نحو 338.9 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2019 .



فيما تراجعت الواردات السلعية 11.4 في المائة بقيمة 20.8 مليار ريال، لتبلغ نحو 162.2 مليار ريال، فيما كانت 183 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2019 .





وخلال أبريل الماضي، سجل الميزان التجاري السلعي للسعودية عجزا بعد 49 شهرا من الفوائض على التوالي، ليبلغ العجز 970 مليون ريال، بعد أن بلغت الصادرات 37.1 مليار ريال، مقابل واردات بقيمة 38.1 مليار ريال، لتبلغ التجارة الخارجية السلعية 75.2 مليار ريال خلال الشهر ذاته .



وكانت السعودية قد سجلت عجزا في الميزان التجاري السلعي في شباط (فبراير) 2016 بواقع 403 ملايين ريال، ومنذ ذلك الشهر تواصل المملكة تسجيل فائض في ميزانها التجاري "قيمة الصادرات أعلى من الواردات ".

وجاء عجز الميزان التجاري السلعي خلال أبريل 2020 مقابل فائض قيمته 36.4 مليار ريال في الشهر نفسه من 2019 .



تراجعت الصادرات السلعية خلال شهر أبريل الماضي 58.6 في المائة بما يعادل 52.5 مليار ريال، لتبلغ 37.1 مليار ريال، مقابل 89.6 مليار ريال في الشهر ذاته من 2019، تزامنا مع تفشي فيروس كورونا وإغلاق معظم الدول لحدودها وتأثر كبير للتجارة العالمية .





بينما تراجعت الواردات السلعية 28.4 في المائة بما يعادل 15.1 مليار ريال، لتبلغ 38.1 مليار ريال، مقابل 53.2 مليار ريال للشهر نفسه من 2019 .



وتراجعت التجارة الخارجية السلعية 47.3 في المائة بما يعادل 67.5 مليار ريال، لتبلغ 75.2 مليار ريال، مقابل 142.7 مليار ريال للشهر نفسه من 2019 .





وكانت السعودية قد سجلت فائضا في ميزانها التجاري السلعي مع العالم بقيمة 439.4 مليار ريال خلال 2019، وهو ثاني أعلى فائض خلال خمسة أعوام، تحديدا منذ 2014 البالغ 632.2 مليار ريال .



فيما سجل الميزان فائضا قيمته 591.5 مليار ريال في 2018، وهو الأعلى خلال الأعوام الخمسة الماضية، يليه 2019، ثم 327.4 مليار ريال في 2017، و162.8 مليار ريال في 2016، و108.3 مليار ريال في 2015 .

وبلغت التجارة الخارجية السلعية للسعودية خلال 2019، نحو 1.52 تريليون ريال، مقابل نحو 1.62 تريليون ريال خلال 2018، مسجلة تراجعا 5.9 في المائة بما يعادل نحو 95.5 مليار ريال .



وانخفض فائض الميزان التجاري للتجارة الخارجية السعودية خلال 2019 بنسبة 25.7 في المائة "152.2 مليار ريال"، مقارنة بالفائض المسجل خلال 2018، نتيجة تراجع الصادرات مقابل ارتفاع الواردات .





وتراجعت الصادرات السلعية 11.2 في المائة بما يعادل 123.8 مليار ريال، لتبلغ 980.7 مليار ريال، فيما كانت نحو 1.1 تريليون ريال خلال 2018 .

