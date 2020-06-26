برفقة ابنتها.. غادة عبدالرازق تشارك جمهورها بصور من عطلتهم الصيفية

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:19 م
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة غادة عبدالرازق، جمهورها بصور جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت بالصور برفقة ابنتها من عطلتهم الصيفية، وعلقت قائله: حبيبتي ، وتفاعل الكثير مع الصور وتباينت التعليقات أبرزها: "مين البنت ومين امها ، أجمل وأرق غادة في الدنيا " .

يُشار أن آخر اعمال غادة عبد الرازق مسلسل "سلطانة المعز" بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، دينا، كريم الأبنودي، محمد لطفي، محمد شاهين، حسن حسني، طاهرة، شريف إدريس، محمد شاهين، نسرين إمام، محمود البزاوي، محمد حاتم، انتصار،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد بكير،ﺗﺄﻟﻴﻒ أياد إبراهيم.

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