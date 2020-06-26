مستبعدًا الرحيل.. هالاند: أريد تحقيق شيء ما مع دورتموند

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
وجه النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، رسالة قوية إلى نادي بايرن ميونيخ، وذلك قبل منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم والتي حسم لقبها العملاق البافاري للمرة الثامنة على التوالي.

ويتسلم الفريق البافاري درع البطولة السبت في مباراته الأخيرة في الموسم الحالي ضد مضيفه فولفسبورغ، في حين اكتفى دورتموند للموسم الثاني على التوالي بدور الوصيف.

وسجل هالاند (19 عاما) المنتقل إلى الفريق الأصفر في فترة الانتقالات الشتوية قادم من سالزبورغ النمسوي 16 هدفا في 17 مباراة في جميع المسابقات. في حين أن مجموع ما سجله مع الفريقين خلال الموسم كان 44 هدفا في 39 مباراة.

وتوافق هالاند مع زميله المدافع ماتس هوملس على أن هدف الموسم المقبل هو الارتقاء "مركز واحد أعلى" من المركز الثاني خلف بايرن ميونيخ في الدوري.

وقال هالاند في تصريحات لمجموعة فونكه الإعلامية، عشية المباراة الأخيرة في الدوري السبت على أرضه مع هوفنهايم "أريد تحقيق شيء ما مع دورتموند، ليس فقط أن أكون الثاني طوال الوقت، ولكن الفوز بالألقاب إذا استطعت (...) يجب أن نحدد أهدافنا، نريد أن نهاجم".

وكان اللقب الأخير لدورتموند في موسم 2011-2012 عندما قاد يورجن كلوب الفريق للتتويج بالدوري للموسم الثاني على التوالي.

وجذبت أهداف هالاند انتباه الأندية الأوروبية الكبرى، لكنه يأمل بأن يرى تعاقده مع دورتموند - الذي يستمر حتى عام 2024 - يروي له تعطشه للألقاب، "لا أفكر كثيرا في المستقبل، أنا أعيش في الحاضر. لهذا السبب قررت الانضمام إلى دورتموند بقناعة كاملة".

واضاف "أنه (دورتموند) أحد أكبر الأندية في العالم، وقد وقعت معه عقدا طويل الأمد".

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