يوسف الشريف: أميل لسماع الأغاني القديمة.. وهذا رأيي في أغاني المهرجانات

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:17 م
يوسف الشريف
يوسف الشريف
روان هيثم
أعرب الفنان يوسف الشريف عن رأيه في أغاني المهرجانات الشعبية قائلاً: "أغاني المهرجانات نوع من الفن يقدم، وله جمهوره".

وتابع يوسف الشريف خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" قائلاً: "يوجد بعض المهرجانات استخدم فيها كلمات خارجة هنا يتم المحاسبة والعقاب بالطبع، لكن فيما عدا ذلك فهو فن".

وأضاف: "أنا أميل أكثر لسماع الأغاني القديمة وأسمع لأم كلثوم وعبد الحليم حافظ فؤاد فوزي، فريد الأطرش، وكثيرون وعند جلوسي بمفردي أسمع أغاني لأم كلثوم ومحب لأغنية لسة فاكر، سيرة الحب، بعيد عنك".


يذكر أن الفنان يوسف الشريف خاض موسم رمضان 2020، من خلال مشاركته في مسلسل "النهاية" الذي من بطولته وقام بتجسيد شخصية المهندس زين.


قصة مسلسل النهاية

تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

أبطال مسلسل النهاية

شارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، محمد جمعة، محمد لطفي، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وآخرون، ستايلست إنجي علاء، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.

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