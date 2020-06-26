يوسف الشريف: أضع بنود في عقودي الفنية لرفض ملامسة الفنانات

يوسف الشريف: أضع بنود في عقودي الفنية لرفض ملامسة الفنانات
الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:14 م
أمنية فوزي
رد الفنان يوسف الشريف، على مشهد الحلقة الـ ٢٠ فى مسلسل النهاية الذي أثار جدلا وكان الحديث الرئيسي لرواد مواقع التواصل الاجتماعى: "لما زين بيتضرب بالنار والمفروض صباح بتنقله وتجري بيه لكن هى نقلته فى العربية دون ملامسته.. هل يوسف الشريف يرفض ملامسة الفنانات فى أعماله الفنية؟".
وقال " الشريف" في لقاء خاص لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، بعد تألقه في مسلسل النهاية،: "قصة هذا المشهد مصطنعة لكن الحقيقى إني وضعت لنفسى قيود كثيرة لكنها من زمان جدا من حوالى عشر سنوات بعد تقديم فيلم فتح عينيك، وهذا معروف عنى، وأعتقد انها حرية شخصية خاصه أني لا أؤذى بها أحد".
أما عن وضع هذة القيود فى عقود أعماله، أوضح الشريف: "نعم لجأت انى أضع هذة القيود فى العقد الفنى قبل امضائى عليه لكى أتجنب حدوث أي خلافات بعد بدء تصوير العمل ولا أنكر أن هذا القيود عرقلت من مشوار الفنى لكن الأهم لى هو " إرضاء الله سبحانه وتعالى ".
واستضاف الإعلامي رامي رضوان الفنان يوسف الشريف في برنامجه "مساء dmC"،وذلك اليوم الجمعة، وتُذاع الحلقة في تمان الساعة التاسعة مساءً على قناة dmc.
ونشر رامي رضوان صورة جمعتن بالفنان يوسف الشريف، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق على الصورة قائلًا:"هو ده صاحب الصورة اللي فاتت، النجم يوسف الشريف في حلقة خاصة تذاع الجمعة القادم باذن الله ليه قلت اول حرف من اسمه "م"؟، هتعرفوا في الحلقة كل حاجة لأول مرة هتسمعوه بيغني كمان".
وفي سياق آخر، خاض الفنان يوسف الشريف السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "النهاية "، وهو من إخراج ياسر سامي،
ﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو سمير عاطف، بطولة عمرو عبدالجليل، سهر الصايغ، أحمد وفيق، محمد لطفي، ناهد السباعي.
وقال " الشريف" في لقاء خاص لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، بعد تألقه في مسلسل النهاية،: "قصة هذا المشهد مصطنعة لكن الحقيقى إني وضعت لنفسى قيود كثيرة لكنها من زمان جدا من حوالى عشر سنوات بعد تقديم فيلم فتح عينيك، وهذا معروف عنى، وأعتقد انها حرية شخصية خاصه أني لا أؤذى بها أحد".
أما عن وضع هذة القيود فى عقود أعماله، أوضح الشريف: "نعم لجأت انى أضع هذة القيود فى العقد الفنى قبل امضائى عليه لكى أتجنب حدوث أي خلافات بعد بدء تصوير العمل ولا أنكر أن هذا القيود عرقلت من مشوار الفنى لكن الأهم لى هو " إرضاء الله سبحانه وتعالى ".
واستضاف الإعلامي رامي رضوان الفنان يوسف الشريف في برنامجه "مساء dmC"،وذلك اليوم الجمعة، وتُذاع الحلقة في تمان الساعة التاسعة مساءً على قناة dmc.
ونشر رامي رضوان صورة جمعتن بالفنان يوسف الشريف، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق على الصورة قائلًا:"هو ده صاحب الصورة اللي فاتت، النجم يوسف الشريف في حلقة خاصة تذاع الجمعة القادم باذن الله ليه قلت اول حرف من اسمه "م"؟، هتعرفوا في الحلقة كل حاجة لأول مرة هتسمعوه بيغني كمان".
وفي سياق آخر، خاض الفنان يوسف الشريف السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "النهاية "، وهو من إخراج ياسر سامي،
ﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو سمير عاطف، بطولة عمرو عبدالجليل، سهر الصايغ، أحمد وفيق، محمد لطفي، ناهد السباعي.