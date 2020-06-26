يوسف الشريف: أضع بنود في عقودي الفنية لرفض ملامسة الفنانات

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:14 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
رد الفنان يوسف الشريف، على مشهد الحلقة الـ ٢٠ فى مسلسل النهاية الذي أثار جدلا وكان الحديث الرئيسي لرواد مواقع التواصل الاجتماعى: "لما زين بيتضرب بالنار والمفروض صباح بتنقله وتجري بيه لكن هى نقلته فى العربية دون ملامسته.. هل يوسف الشريف يرفض ملامسة الفنانات فى أعماله الفنية؟".


وقال " الشريف" في لقاء خاص لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، بعد تألقه في مسلسل النهاية،: "قصة هذا المشهد مصطنعة لكن الحقيقى إني وضعت لنفسى قيود كثيرة لكنها من زمان جدا من حوالى عشر سنوات بعد تقديم فيلم فتح عينيك، وهذا معروف عنى، وأعتقد انها حرية شخصية خاصه أني لا أؤذى بها أحد".

أما عن وضع هذة القيود فى عقود أعماله، أوضح الشريف: "نعم لجأت انى أضع هذة القيود فى العقد الفنى قبل امضائى عليه لكى أتجنب حدوث أي خلافات بعد بدء تصوير العمل ولا أنكر أن هذا القيود عرقلت من مشوار الفنى لكن الأهم لى هو " إرضاء الله سبحانه وتعالى ".


واستضاف الإعلامي رامي رضوان الفنان يوسف الشريف في برنامجه "مساء dmC"،وذلك اليوم الجمعة، وتُذاع الحلقة في تمان الساعة التاسعة مساءً على قناة dmc.

ونشر رامي رضوان صورة جمعتن بالفنان يوسف الشريف، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق على الصورة قائلًا:"هو ده صاحب الصورة اللي فاتت، النجم يوسف الشريف في حلقة خاصة تذاع الجمعة القادم باذن الله ليه قلت اول حرف من اسمه "م"؟، هتعرفوا في الحلقة كل حاجة لأول مرة هتسمعوه بيغني كمان".

وفي سياق آخر، خاض الفنان يوسف الشريف السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "النهاية "، وهو من إخراج ياسر سامي،
ﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو سمير عاطف، بطولة عمرو عبدالجليل، سهر الصايغ، أحمد وفيق، محمد لطفي، ناهد السباعي.

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