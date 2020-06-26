غلق وتشميع محل خمور بدون ترخيص في حي عين شمس

شنت أجهزة حي عين شمس، برئاسة اللواء ماهر كامل هاشم رئيس الحى، حملة مكبرة بحضور مدير إدارة الاشغالات ومدير إدارة المحلات وشرطة المرافق، وذلك لرفع الإشغالات وضبط حالة الشارع.





وأكد الواء ماهر هاشم، رئيس حى عين شمس، أن الحملة أسفرت عن رفع حجرة من الخرسانة بجوار مترو الحلمية، ورفع كابينة ميناتل من ميدان الحليمية، كما تم غلق وتشميع محل خمور في شارع ابن الحكم بدون ترخيص.





وأضاف رئيس حى عين شمس، أنه تم غلق وتشميع محل ثلاجات عرض بدون ترخيص، كما تم غلق وتشميع محل جنوط سيارات بدون ترخيص في جسر السويس، وتم رفع الاشغالات والباعة الجائلين من ميدان الحليمة وجسر السويس.

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كما تم رفع الاشغالات والباعة الجائلين من شارع جول جمال، كما تم غلق وتشميع محل سجاد بدون ترخيص في جسر السويس.





محافظ القاهرة يشارك في اجتماع المجلس التنفيذي للمدن الأفريقية





وقال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إن العاصمة تضع كل خبراتها بوصفها واحدة من أكبر محافظات القارة في خدمة المدن والمحافظات الأفريقية.





وأكد في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية، والذي عقد اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن المحافظة تشرفت باستضافة مقر إقليم مدن الشمال وخصصت له واحد من أفضل مبانيها لخدمة أغراض وأهداف المنظمة على النحو اللائق بمكانتها متعهدا بمد المقر باحتياجاته الإدارية والفنية واللوجستية بما يسمح له وللعاملين فيه القيام بأداء أعمالهم على أكمل وجه.





وأشاد محافظ القاهرة بنجاح المؤتمر الذي استضافته وزارة التنمية المحلية فى يونيو ٢٠١٩ تحت عنوان "المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة" بمدينة القاهرة، والذي عقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، معربًا عن تطلعه أن تحقق اجتماعات اللجنة التنفيذية النجاح المنشود، مؤكدا أن المحافظة تضع كافة إمكانياتها في خدمة أهداف المنظمة، كما رحب محافظ القاهرة بالأعضاء الجدد الذين انضموا حديثا للمجلس التنفيذي متمنيًا لهم التوفيق في مهامهم الجديدة.





وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم توقيع اتفاقية المقر والافتتاح الرسمى _ والذى كان مقررًا مارس الماضى وتأجل بسبب جائحة كورونا _ عقب استعادة حركة الطيران بين بلدان المنظمة.



