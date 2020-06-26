المغرب.. "الصحة" تعلن ارتفاع عدد المصابين بكورونا





أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء الجمعة، عن تسجيل 295 إصابة وحالة وفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 11633 شخصا، والوفيات إلى 218.





وأشارت الصحة المغربية إلى شفاء 156 شخصا من المرض، ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 8656 شخصا، داعية المواطنين إلى الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية لمنع انتشار الفيروس.





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.





وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,840 مليون إصابة، بينهم أكثر من 494 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,314 مليون حالة شفاء.





وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.





وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.





ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.



