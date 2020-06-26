الطالع الفلكى السّبْت 27/6/2020..صَبَاح الإبْتِسَامَة!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى العذراء ، ويدخل الميزان فى العاشرة و18 دقيقة ليلاً بتوقت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الأسد ، ويدخل العذراء فى الثّانية عشرة و20 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يُونيو - 22 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 16 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الدّبْرَان من 20 يونيو - 2 يوليو.





اليوم 20 بَؤونَة قبطى ، 27 حُزَيْرَان رُومى ، 6 ذو القعدة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - لازم أحِبّ حاجَة ، أولْتْ أحِبّ الحيَاة.(إيمان من فيلم مع حُبّى وأشواقى-1977)









*القمر فى العذراء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.

















*القمر فى العذراء يعنى

زيارة الصيدليّات والعيادات ومراكز التحاليل الطبيّة والإستشفاء ووضع المراهم والتداوى بالأعشاب خصوصاً لأمراض الحساسيّة والأكزيما الجلديّة ،التوقف عن الكلام واستعمال لغة العيون كوسيلة للتواصل خصوصاً إن تعرّضت لموقف مُحرج، وقت للإنسحاب من الضجيج للتنسّك وإزالة التوتّرالذهنى والعصبى أو للتعافى من صدمة عاطفية أو ماليّة ، تدريس الأطفال وتهذيب صفات سيئة لديهم إن وُجدت بأسلوب لطيف يتقبلونه وبسهولة للأبويْن ،أنشطة دعم دُور الأيتام وذوى الإحتياجات الخاصّة وتزويج اليتيمات ، إنقاذ القطط والكلاب وزيارة طبيب البيطرة لإنقاذ حياة مخلوق بريئ رغم تكلفك الوقت والجهد والمال و سُخرية البعض ، إرتفاع الفرصة لإنهاء عزوبيّتك إن كنت مِمّن طال إنتظارهم لقطار الزواج ، زيارة أومُقابلة غير مُتوقّعة تحمل معها عريس/ عروس المُستقبل ودون إنتظار وعلى يد شخصيّة ماهرة خلال لحظات حاسمة فاصلة لإخراجك من مُستنقع العزوبيّة ، بمشيئة الله تَعَالى.





*من الأسرار

أكثر الأبراج ميْلاً لاستشراف الطاقة الإيجابيّة ومحاولة إستجلابها من خلال التفاؤل والمرح وتوقّع حدوث أحداث طيبة باستمرار هم أبراج العذراء والحوت والميزان ، وخلال حلول القمر بأحد تلك الأبراج كاليوم فأنت مدعوّ للتفاؤل والتحدث والتصرف بشكل إيجابى، وعلى العكس فالعابس مُقطب الحاجبيْن عادة ماتواجهه العراقيل بشكل مرتفع وعبوسه المُستمر يتسبب فى إستجلاب الطاقة السلبية وكأنه يدعو الحظ السيئ لنفسه بنفسه ، لذا فحلول القمر ببرج العذراء يعنى أن تبتسم وتنقل عدوى الإبتسامة لما ومن حولك.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: مُختصر مفيد لإيصال وجهة نظرك لغيرك، من قَلّ كلامه قَلّ خطؤه ، معادلة بسيطة لكن مردودها كبير، بمشيئة الله تَعَالى.





برج الثور: وقت مُناسب للبحث عن وظيفة إضافيّة جانبيّة لكسب بعض القروش الحلال ولو كانت قليلة ، فكّر بإحتراف هوايتك التى تبرع فيها بجانب وظيفتك.

برج الجوزاء: الخيرالذى تقدمه لمن حولك يرجع لك شاملاً الفوائد، وتصرفاتك الخشنة ليست إستثناء من تلك القاعدة، محبّة الناس كنز فلا تستخف بها.





برج السّرطان: تعامل بلطف مع شخص شديد الحساسية أو على الأقل هو كذلك فى هذا التوقيت بسبب ظروف يمرّ بها، الإحساس نعمة أنت لا تفتقر لها.





برج الأسد: إستعمل الألقاب والألفاظ لوضع مساحات بينك وبين الآخرين لتضمن أنّهم لن يقومو برفع حواجز الكلفة ، من كَثُرَ مُزَاحُه قَلّت هَيْبَتُه.





برج العذراء : الصدقات فى الخفاء والنصائح بطلف والإنجازات دون ضجّة من غيركلام ، هذا سبب تشبّث الناس بك وحُبّهم لك،يوم مناسب لمُساعدة مُحتاج.





برج الميزان : السيطرة على المواقف الحرجة يُسمّى علم إدراة المشكلات، إن لم تتمكن من حل المشلكة فحاول قدرإمكانك تخفيض آثارها السيئة لأقل حدّ ممكن.





برج العقرب: تَبَسّمك فى وجوه الآخرين لن يُكلفك سوى عضلات وجهك بعضها ينشدّ وآخَرْ يرتخى، لكنّها كافية لفتح أكثر القلوب عناداً بمشيئة الله تَعَالى.





برج القوس: الحياة مُتعددة الألوان وليست أبيض وأسود فقط، لذا لا داعى لوضع الآخرين فى ركن ضيق والتعنّت ضد أنصاف الحلول.





برج الجدى: أنت إنسان بمايكفى لترتكب الأخطاء، ومُتواضع بمايكفى لتعتذر عنها، ولا تجد عيباً فى تطبيق هذا المبدأ مع أفراد أسرتك ، أو والديْك.





برج الدّلو: إنتبه لألفاظك والتى قد تكون خشنة مع من لايستحقونها ، قد تخسر علاقة ثمينة بكلمة سخيفة يُصبح معها ترميم تلك العلاقة عسيراً.



