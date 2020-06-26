يوسف الشريف: أختار أن أكون ممثل عالمي وأشرف بلدي.. وهؤلاء أفتخر أنهم مصريين

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:10 م
يوسف الشريف
يوسف الشريف
روان هيثم
كشف الفنان يوسف الشريف أن والده ووالدته القيصر في حياته، والداعمين له قائلاً: "والدي ظابط في الجيش، وكان دائما حاسم وحاد لكن قلبه طيب جدًا وداعم لي هو ووالدتي".

وتابع يوسف الشريف خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" قائلاً: "بفتخر أن محمد صلاح مصري والزعيم عادل إمام مصري، وعمرو دياب أنه مصري".

وأضاف: "كنت محب للكرة كثيرًا وحالياً أختار أن أكون ممثل عالمي وليس لاعب كرة، وأشرف بلدي ولو رجع بيا الزمن هختار اللي ربنا كاتبهولي".

يذكر أن الفنان يوسف الشريف خاض موسم رمضان 2020، من خلال مشاركته في مسلسل "النهاية" الذي من بطولته وقام بتجسيد شخصية المهندس زين.


قصة مسلسل النهاية

تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

أبطال مسلسل النهاية

شارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، محمد جمعة، محمد لطفي، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وآخرون، ستايلست إنجي علاء، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.

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