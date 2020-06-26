اصاله تدعوا للشاعرة "هتان" عبر "تويتر"

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:09 م
اصالة
اصالة
مصطفى فكيه
حرصت الفنانة السورية أصالة، على الدعاء للشاعرة لينا عبدالله العجاني، المعروفة باسم "هتان"، وذالك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة تويتر".

حيث كتبت الفنانة أصالة:" الله يرحمّ هتّان الغالية... وشيء يُسعدني أنّ أغنّي ممّا تركت.. لنستحضر روحها المرحة الطيبة.. وقلّبها الرقيق هتان".

وفي سياق آخر، تستعد أصالة لطرح أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة، تحمل عنوان "الحب والسلام"، وهي من كلمات وألحان محمد رحيم.

وكان الملحن محمد رحيم قد أعلن الانتهاء من تصوير أغنية "الحب ‏والسلام" للنجمة أصالة، وهي من كلماته وألحانه مؤكدا أنه عمل ‏مختلف في كل عناصره، ونشر رحيم مجموعة صورا من كواليس ‏التصوير عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها قائلا: "الحمد ‏لله انتهينا الآن من تصوير أغنية الحب والسلام للرائعة الاستثنائية ‏صولا، وإن شاء الله بنوعدكوا بعمل مختلف جدا في كل عناصره ‏وتركيبه فنيه لم تحدث من قبل".‏

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