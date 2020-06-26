الرئاسة: تشكيل لجنة خبراء تضم مصر والسودان وإثيوبيا لبحث اتفاق سد النهضة

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم التوافق على تشكيل لجنة من الخبراء لبلوة اتفاق قانوني نهائي ملزم لكل الأطراف بخصوص قواعد ملء سد النهضة الأثيوبي.





ووفقا لما ذكرته القناة الأولى المصرية، في نبأ عاجل، ذكر متحدث الرئاسة، أن اللجنة تضم خبراء قانونين وفنين من مصر والسودان وأثيوبيا وممثلين أفارقة لعملية التفاوضية.



