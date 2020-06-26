كارمن سليمان تغازل جمهورها برفقة عائلتها في أحدث ظهور لها

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:07 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
خضعت كارمن سليمان لجلسة تصوير جديدة ، وشاركت كارمن سليمان جمهورها بصورة مع زوجها مصطفى جاد وإبنها زين، عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت على الصورة قائله : حياتي ، وتفاعل الجمهور مع الصورة وتباينت التعليقات منها " منورة حياتي ، بحبكوا أوي مع بعض ربنا يحفظكو" .

يذكر أن كارمن سليمان، شاركت مؤخرًا في غناء تتر مسلسل "نصيبي وقسمتك 3‏‎" ، وكان التتر في شكل دويتو غنائي بين كل من الفنانة كارمن سليمان، والملحن والمغني محمد الصاوي، الذي قدم تتر الجزء الأول منفردا‎.

وأغنية "بصاتك"، التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وشاركها الكليب زوجها مصطفى جاد، وحقق نجاحًا كبيراً.

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