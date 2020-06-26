كارمن سليمان تغازل جمهورها برفقة عائلتها في أحدث ظهور لها
الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:07 م
فايقة محمد عادل
خضعت كارمن سليمان لجلسة تصوير جديدة ، وشاركت كارمن سليمان جمهورها بصورة مع زوجها مصطفى جاد وإبنها زين، عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلقت على الصورة قائله : حياتي ، وتفاعل الجمهور مع الصورة وتباينت التعليقات منها " منورة حياتي ، بحبكوا أوي مع بعض ربنا يحفظكو" .
يذكر أن كارمن سليمان، شاركت مؤخرًا في غناء تتر مسلسل "نصيبي وقسمتك 3" ، وكان التتر في شكل دويتو غنائي بين كل من الفنانة كارمن سليمان، والملحن والمغني محمد الصاوي، الذي قدم تتر الجزء الأول منفردا.
وأغنية "بصاتك"، التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وشاركها الكليب زوجها مصطفى جاد، وحقق نجاحًا كبيراً.
وعلقت على الصورة قائله : حياتي ، وتفاعل الجمهور مع الصورة وتباينت التعليقات منها " منورة حياتي ، بحبكوا أوي مع بعض ربنا يحفظكو" .
يذكر أن كارمن سليمان، شاركت مؤخرًا في غناء تتر مسلسل "نصيبي وقسمتك 3" ، وكان التتر في شكل دويتو غنائي بين كل من الفنانة كارمن سليمان، والملحن والمغني محمد الصاوي، الذي قدم تتر الجزء الأول منفردا.
وأغنية "بصاتك"، التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وشاركها الكليب زوجها مصطفى جاد، وحقق نجاحًا كبيراً.