إطلالة جذابة على دراجة غريبة.. أحدث ظهور لـ درة عبر إنستجرام

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:06 م
درة
درة
مصطفى فكيه
شاركت الفنانة درة، جمهورها بصورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهرت "درة" في الصوره بإطلالة جذابة باللون الأسود وعلى ظهر دراجة غريبة الشكل مثل دراجات السيرك.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة درة، الدرامية، مشاركتها في مسلسل" بلا دليل "، والمسلسل بطولة خالد سليم، نيكولا معوض، عمر الشناوي، ديانا هشام، هاجر الشرنوبي، أشرف زكي، درة، إسلام جمال، حازم سمير، من تأليف انجي علاء، إخراج منال الصيفي، إنتاج سينرجي.

يشار إلى أن أحدث أعمال درة مشاركتها في فيلم "يوم وليلة"، مع خالد النبوي، خالد سرحان، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، ميدو عادل، محمود أوتاكا، سامي مغاوري، شادي جمال أسعد، حمزة العيلي، محمد جمعة، مجدي عبيد، جيهان أنور.

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