يوسف الشريف: فرحة نجاح مسلسل 'بلا دليل' لإنجي بالنسبة لي كانت كبيرة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:04 م
يوسف الشريف
يوسف الشريف
روان هيثم
كشف الفنان يوسف الشريف عن قصة تعرفه بزوجته الكاتبة إنجي علاء قائلاً: "إنجي كان لها مجلة وهي رئيسة التحرير وأجرت معي حوار حتى تضع صورتي على الغلاف".

وتابع يوسف الشريف خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" قائلاً: "في أول لقاء لم يحدث شئ، لكن بعدها بفترة عند أصدقائنا قابلتها وتحدثت معها وحبيتها على طول والحمدلله استطاعت أن اصطاد قلبها".

وأضاف: "إنجي محطة كبيرة بالنسبة لي، وهي كاتبة ومؤلفة شاطرة جدًا وفي البداية كنت أعلم بموهبتها ومؤمن بها، مرحلة مسلسل بلا دليل لانجي كانت مهمة جدا في حياتي رغم عدم تدخلي بس كانت جميلة لأن انجي كانت أول مرة تكون مسئولة عن المسلسل بأكمله بمفردها دون مساندتي لها".

واستكمل: "نجاح مسلسل انجي بالنسبة لي كان يعنيني أكثر من أي عمل آخر، وانجي أصدرت أيضا لعبة ابليس وقانون الكارما كرواية".


يذكر أن الفنان يوسف الشريف خاض موسم رمضان 2020، من خلال مشاركته في مسلسل "النهاية" الذي من بطولته وقام بتجسيد شخصية المهندس زين.


قصة مسلسل النهاية

تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

أبطال مسلسل النهاية

شارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، محمد جمعة، محمد لطفي، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وآخرون، ستايلست إنجي علاء، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.

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