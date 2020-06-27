عمر أديب يحذر من "الشيشة" قبل فتح المقاهي: بها مأساة

السبت 27/يونيو/2020 - 12:47 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
حذر الإعلامي عمرو أديب، من شرب الشيشة على المقاهي غدا بعد فتحها لأول مرة بعد فترة من الاغلاق استمرت 3 شهور، معقبا: "الشيشة فيها أكثر من مأساة".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "الشيشة بتشربها من وراء واحد ممكن يكون عيان، وهيكون بربر جواها، وهتاخدها وراه هيجيلك الحجم الأكبر من الفيروسات.. ولما بتنفخ للخارج وانت بتشربها لو معاك مراتك ولا ابنك هتأذيهم".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، "الحياة رجعت لطبيعتها عشان الناس تاكل عيش.. مفيش داعي نخرج ونقول حرية، إحنا لم نكن محرومين من حاجة".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16737 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18252 حالة، من ضمنهم الـ 16737 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1625 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 62755 حالة من ضمنهم 16737 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2620 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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