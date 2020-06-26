كارتيرون يوجه رسالة مؤثرة لنجم الزمالك بعد إصابته بفيروس كورونا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:00 م
باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون
الفجر الرياضي

وجه باتريس كارتيرون مدرب الزمالك رسالة إلى نجم القلعة البيضاء، محمد عواد عقب إعلانه عن الإصابة بفيروس كورونا.

وكان محمد عواد أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إصابته بفيروس كورونا بعد خضوعه للكشف الطبي والمسحة اليوم الجمعة.

وكتب كارتيرون عبر حسابه الرسمي على "تويتر" تعليقا على إصابة عواد بفيروس كورونا: "اعتن بنفسك يا ولدي وأراك قريبا أقوى".

ماذا قدم محمد عواد خلال مشواره الكروي؟

- الإسماعيلي:

لعب محمد عواد ضمن صفوف فريق الشباب بالإسماعيلي وتألق بشكل لافت للأنظار ليتم تصعيده للفريق الأول عام 2012، ولعب مع الفريق 115 مباراة، بإجمالي دقائق لعب فعلية 10295 دقيقة لعب، واستقبلت شباكه 96 هدفًا، وحقق 49 "كلين شيت".

- المصري:

لعب "عواد" معارًا لنادي المصري البورسعيدي عام 2015 من النادي الإسماعيلي، وشارك في 23 مباراة مع الفريق بمختلف البطولات، بإجمالي دقائق لعب فعلية 2053 دقيقة، استقبلت شباكه 20 هدفًا، وحقق 11 "كلين شيت".

- الوحدة السعودي:

خاض حارس الزمالك الحالي تجربة احتراف قصيرة في الدوري السعودي، مع نادي الوحدة، ولعب له معارًا من النادي الإسماعيلي من يوليو 2018 وحتي يونيو 2019، وشارك مع الفريق في 30 مباراة، استقبلت شباكه 38 هدفًا، وحقق 8 "كلين شيت"، وحصل على انذار وحيد.

- الزمالك:

انضم "عواد" لنادي الزمالك في صيف 2019، وخاض مع الفريق الأبيض 16 مباراة في مختلف البطولات (7 بالدوري الممتاز – 5 في دوري أبطال إفريقيا – 3 بكأس مصر – 1 بكأس السوبر المصري)، بإجمالي دقائق لعب فعلية 1457 دقيقة، استقبلت شباكه 13 هدفًا، وحقق 9 "كلين شيت" رفقة أبناء ميت عقبة.
 
توج محمد عواد مع الزمالك بكأس مصر العام الماضي، وكأس السوبر المصري على حساب النادي الأهلي، وكأس السوبر الإفريقي على حساب فريق الترجي التونسي.

- منتخب مصر:

خاض حارس الزمالك مباراتين وديتين فقط مع منتخب مصر بواقع 119 دقيقة لعب، أمام منتخبي بتسوانا واليونان، واستقبلت شباكه  هدف وحيد، بينما حافظ على نظافة شباكه في مباراة.

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