محمد ثروت يسخر من أجهزة الوقايه عبر إنستجرام

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:02 م
محمد ثروت
محمد ثروت
مصطفى فكيه
سخر الفنان محمد ثروت من اجراءات التعقيم، وذلك من خلال نشر كوميك بصورته عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وكانت الصورة التي نشرها "ثروت" مكتوب عليها "جهاز تعقيم ايه؟ دول مش حاطين ستاره على المبوله اساسا"، وعلق عليها قائلاَ:" قالك جهاز تعقيم وقياس حراره".

وتعد آخر أعمال محمد ثروت مسلسل رجالة البيت تدور أحداث في إطار كوميدي منفصل متصل يجمع مشاهد وأحداث مختلفة تدور حول بومبا وتيمون والذي جسدهما النجمين أكرم حسني وأحمد فهمي وبمشاركة النجم بيومي فؤاد.

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