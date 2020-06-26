"البروفيسور".. سامي عبدالعزيز 45 عامًا من الهندسة الإعلامية وريادة الحملات

إذا كنت دارسًا حديثًا بكلية الإعلام جامعة القاهرة، سوف تقودك رغبتك الملحة للتعرف إليه، وإن كنت خريجًا فستتخذه مرجعًا، لما يمثله من منارة في الرصد والتحليل الإعلامي، لا سيما هندسة الحملات الإعلانية، كما لقبوه بـ"الخبير" باعتباره رائد المجال، متفردًا في علم العلاقات العامة الواسع، مفندًا ومطورًا وصانعًا لكل نظريات الإعلام، حتى سار طبيبًا يشخص الأمراض الإعلامية ويكتب بيمنيه الدواء الشافي، هو الأستاذ الدكتور سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، وعميد الإعلام الدائم، كما لقبه تلامذته من كبار الأسماء الرنانة في الوسط.

اشتهر أسلوبه بين طلابه، بـ"الهندسة الإعلامية"، السهلة الممتنعة، لكونه لا يبني علمه ولا ينفذ عمله بعشوائية، إنما بدقة شديدة، وفق نظريات سلمية، بأفكار مبتكرة، يحرص خلالها على الاطلاع اليومي، على كافة المستجدات في العالم، وما توصلت إليه علم الإعلام.





شهد تاريخه، مسيرات لا يحق اختزالها في جولات أو صولات، لطول أمدها، ونجاح تركبيتها الإعلامية، ليبنى عليها قمم لا تهدم، ممثلة أكبر ترسًا في عجلة التطور الإعلامي.

حصل الدكتور سامي عبدالعزيز، منذ أيام قليلة، على جائزة الدولة التقديرية لعام 2020، نظرًا لما قدمه، طوال مسيرته، من إسهامات مجتمعية بناءة، شاركت في تنمية الوطن، وتشكيل وعي أبنائه، ووضع الإعلام في خانة المعلم، والملقن، والموجه، الذي يرشد إلى الصواب، ويصحح الأخطاء.

ولد الدكتور سامي عبدالعزيز، في الـ 18/9/1953، بمحافظة الشرقية، وحصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة القاهرة عام 1975.

حصل الدكتور سامي عبد العزيز، على ماجستير فى الإعلام من كلية الإعلام – جامعة القاهرة بعنوان (فعالية الإعلام المحلى فى مصر عام 1983 )، أعقبها دكتوراة فى الإتصال التنظيمى والتسويقى من كلية الإعلام – جامعة القاهرة، بعنوان (كفاءة الاتصال وانعكاسه على الصورة الذهنية )عام 1988 .

تم ترقيته إلى منصب أستاذ ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلان كلية الإعلام جامعة القاهرة في عام 2000.





إسهامات د. سامي عبدالعزيز فى مجال التسويق الاجتماعى والسياسي:

شارك فى تخطيط وتنفيذ حملة قانون الضرائب الجديد لوزارة المالية .

أجرى العديد من دراسات قياس الرأى العام للهيئة العامة للاستعلامات وزارة الإعلام ( اتحاد الإذاعة والتليفزيون ) ووزارة قطاع الأعمال .

قام بإعداد وتنفيذ عشرات الدورات التدريبية فى مجالات التخطيط الإعلامى وقياس فعاليته ، الاتصال ومهارات العرض والإلقاء والتفاوض، التسويق السياسى، العلاقات العامة وإدارة الأزمات.

وشارك فى العديد من الدورات التدريبية فى مصر والعالم العربى والخارج.

قام بإعداد وتخطيط وتنفيذ الحملات الإعلامية.

- تولي مهام تسويق حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، والتي تصدرت مانشيتات صحف العالم.

عضوية لجنة التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية باللجنة العليا للانتخابات.

- الحملات الإعلامية لتنظيم الأسرة من 1994 وحتى عام 2002.

-إعداد وتنفيذ حملة لدعوة المواطن المصرى فى المشاركة فى انتخابات مجلس الشعب.

- الحملة القومية لتشجيع شراء المنتج المصري.

- برنامج اتصالى متكامل لتسويق مفهوم الخصخصة فى مصر

- حملات نشر الوعى بالقراءة على مدار عامى 1997-1998 .

- الحملة القومية لتدعيم صورة رجال الأمن فى مصر لدى الجمهور .

- حملات ترشيد استهلاك مياه النيل .

- إعداد وتنفيذ الحملة الإعلامية المتكاملة لتغيير الاتجاهات نحو مفهوم الإحصاء والتعداد السكانى والإسكانى .

- الحملة القومية ضد المخدرات بجمهورية مصر العربية .

-الحملة القومية للتوعية البيئية لليونسيف .

- وضع خطط تطوير الأداء الإعلامى لوزارة الإعلام السورية .

- برنامج اتصالى متكامل لنشر الوعى بأهمية الإستشارة النفسية لضحايا الحروب والأزمات دولة الكويت .

- برنامج لتوسيع قاعدة العضوية بأتحاد الصناعات المصرية .

- عضو مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون .

- عضو الجمعية الأمريكية للإدارة .

- عضو المجلس التنفيذى للأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام.

- عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للإعلان

- عضو الجمعية الدولية للإعلان .

- عضو اللجنة العليا لتطوير التعليم لوزارة التربية والتعليم

- عضو قطاع الدراسات الإعلامية بالمجلس الاعلى للجامعات .

الإسهامات العلمية :

- أشرف على ما يقرب من 50 رسالة ماجستير ودكتوراه فى الجامعات المصرية فى مجال الإعلام والتسويق، مثل :

دراسة اتجاهات الرأى العام نحو مجلس الشعب .

دراسة تأثير وسائل الإعلام على الصورة الذهنية لمجلس الشعب .

دراسة تتبعية لتقييم برنامج صباح الخير يا مصر منذ بدايته وحتى عام 2004.

دراسة استخدام استراتيجيات التسويق فى تدعيم القيم الأجتماعية دراسة نقدية تطبيقية.

دراسة لتنمية مصادر اتحاد الأذاعة والتليفزيون .

دراسة معالجة الأخبار فى قناتى النيل الدولية والقناه الأولى دراسة مقارنة .

دراسة الاتجاهات العالمية الحديثة فى سياسات الاعلان الدولى .

دراسة ثقافة المجتمع وتأثيرها على المشاركة المجتمعية .

دراسة أتجاهات الدراسات الإعلانية فى مصر .

دراسة اتجاهات الإعلان التجارى فى الفضائيات العربية .





المؤلفات العلمية والدراسات

الاتصالات التسويقية المتكاملة

فن الإعلان

مهارات الاتصال الشخصى

مقدمة فى الإعلان

مدخل الى تخطيط الحملات الإعلامية

المؤتمرات التى شارك فيها

مؤتمر وزارة الإعلام والشباب العربى .

مؤتمر المجلس القومى للمرأة (الأول والثانى )

مؤتمر اتجاهات التحديث فى التعليم والتدريب فى العالم العربى .

مؤتمر الحزب الوطنى السنوى الثانى .

مؤتمر أفاق الإعلان العربى الأول والثانى والثالث والرابع

مؤتمر أخلاقيات الإعلام .

مؤتمر الإعلام المحلى والتنمية .

مؤتمر تكنولوجيا الاتصال .