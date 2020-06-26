بمشاركة النني.. بشكتاش يهزم قونيا سبورت فى الدوري التركي





حقق نادي بشكتاش المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد النني فوزا هاما على أرضه أمام نظيره نادي قونيا سبور بنتيجة ثلاث أهداف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري التركي الممتاز والتي عادت من جديد بعد أن توقفت لأكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد فى البلاد.





وشهدت المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب فودافون بارك الدولي بمدينة اسطنبول مشاركة اللاعب الدولي المصري محمد النني حتي الدقيقة 84.





واستطاع المهاجم التركى بوراك يلماز أن يفتتح أهداف المباراة فى الدقيقة 40 من عمر المباراة بينما أضاف لاعب الوسط عبد الله ديابي الهدف الثاني وأختتم جيرمان لينز أهداف المباراة فى الدقيقة 52.





وبهذه النتيجة يصبح نادي بيشكتاش فى المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدورى التركي الممتاز برصيد 50 نقطة وظل نادى قونيا سبور فى المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة بجدول ترتيب البطولة التركية.



