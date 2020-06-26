عاجل.. الاتحاد الأفريقي يعلن التوصل إلى طريقة لحل مشكلة سد النهضة
الجمعة 26/يونيو/2020 - 10:20 م
وكالات
أعلن الاتحاد الأفريقي، مساء اليوم الجمعة، أنه تم التوصل إلى اتفاق مصري سوداني إثيوبي على حل المشاكل العالقة حول سد النهضة بـ"الحوار"، نقلاً عن موقع "العربية.نت".
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي: إن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ونظيره السوداني عبدالله حمدوك، أظهروا التزاما بحل مشاكل سد النهضة"، مشيراً إلى أنه تم "الاتفاق على بدء مفاوضات برعاية أفريقية لحل أزمة سد النهضة".
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