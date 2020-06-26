عاجل.. الاتحاد الأفريقي يعلن التوصل إلى طريقة لحل مشكلة سد النهضة





أعلن الاتحاد الأفريقي، مساء اليوم الجمعة، أنه تم التوصل إلى اتفاق مصري سوداني إثيوبي على حل المشاكل العالقة حول سد النهضة بـ"الحوار"، نقلاً عن موقع "العربية.نت".



