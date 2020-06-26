مرتضي منصور يوجه رسالة خاصة لـ "عواد" بسبب إصابته بكورونا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 10:27 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
حرص المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بالاطمئنان على حالة محمد عواد حارس مرمى فريق الكرة الأول بالنادي بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأجرى منصور اتصالا هاتفيا بمحمد عواد حارس مرمى فريق الكرة الأول بالنادي وذلك للاطمئنان عليه عقب تعرضه للإصابة بفيروس كورونا وتأكيده وقوف الإدارة بجواره حتى يتخطى هذه المحنة بسلام.

وتمنى منصور، الشفاء العاجل لعواد حيث شد من أزره من أجل العودة بقوة.

كما حرص الجهاز الطبي للزمالك على الاطمئنان على حارس الفريق والتأكيد على استقرار حالته من أجل التعافي سريعا.


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تمسك مجلس إدارة نادي الزمالك بموقفهم من رفض استئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في مصر وإصابة عشرات الآلاف.

رئيس مجلس الوزراء يعلن عودة الدوري المصري
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري أعلن عودة النشاط الرياضي في مصر ومن ضمنه استئتاف بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية للتعايش السلمي مع فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الوباء العالمي.

الزمالك يعلن مجددا رفضه عودة الدوري المصري
من جانبه أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك والمتحدث الرسمي باسم النادي الأبيض، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء رفض بالإجماع فكرة إستئناف مباريات الدوري المصري لهذا الموسم، خوفا على لاعبيه من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس الزمالك أن مجلس إدارته لا يعرف التمييز فقط رفض عودة دوري كرة اليد على الرغم من تصدر فريقه البطولة وكان يتبقى جولتان فقط على نهاية الموسم، موضحا أن صحة الاعبين فوق كل اعتبار.

وكان الزمالك أعلن رفضه خضوع لاعبيه لعمل المسحات المجانية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد في ظل الرفض التام لمجلس الأبيض لإجراءات عودة الدوري المصري هذا الموسم.

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