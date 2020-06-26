أغنية "الحساس" لـ حسين الجسمي تقترب من المليون مشاهدة

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حققت أغنية "الحسّاس" للمطرب الإماراتي حسين الجسمي، نجاح كبير جدًا منذ طرحها عبر قناته الرسمية بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث تخطجت حاز الـ 721،182 ألف مشاده.



"الحسّاس" تحمل في كلماتها حوارًا عاطفيًا مع القلب، وتجدد تعاونه مع الشاعر أحمد الصانع، توزيع ومكساج وماستر حسام كامل، وتضمنت الأغنية في حواره مع قلبه غنائيًا كلمات مؤثرة وجميلة في وصف مشاعر الفرح والبعد عن الحزن.



تقول كلمات الأغنية: يا قلبي الحسّاس.. لو تنجرح لا بأس.. في حُب يمحي حُب.. وفي ناس تمحي ناس.. أرجوك لا تحزن

ارتاح واتطمن.. بعض اللقى مؤلم.. وبعض الفراق أحسن".

