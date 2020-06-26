دام الود بين الفن والاعلام.. إيهاب فهمي يتدخل في صلح كريم سرور والصحفيين

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كشف الفنان كريم سرور، عن إنهاء خلافاته مع الصحفيين مي سكريه وخالد الصواف، بعد تدخل الفنان إيهاب فهمي.





ونشر سرور، صورة له بجانب إيهاب فهمي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "

بناءاً على تدخل الأستاذ الفنان / إيهاب فهمى فى حول ما أثير مؤخراً بخصوص المشكلة القائمة بين الأستاذة الصحفية مى سكرية و الفنان الشاب كريم سرور و الأستاذ الصحفى خالد الصواف"





وأضاف "تم الإتفاق على التصالح بين جميع الأطراف فى جلسة الصلح التى دعا لها الأستاذ إيهاب و تم التراضى بين الجميع و بناءاً عليه تم إنهاء الخلاف بشكل نهائى و دام الود بين الفن و الإعلام.





يشار إلي أن كانت حدث خلاف بين كريم سرور، وبعض الصحفيين بسبب اختلاف في وجهات نظر.