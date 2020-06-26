يوسف الشريف: والدي ووالدتي أكثر الأشخاص الداعمين لي.. لهذا السبب كنت على وشك ترك عالم الفن

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كشف الفنان يوسف الشريف عن بعض الأراء التي جاءته على مسلسل "النهاية" قائلاً: "أتعلم من الانتقادات التي تأتي والبعض قال أن الأحداث بطيئة نوعا ما".



وتابع يوسف الشريف خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" قائلاً: "هذا المطلوب في الواحة أن تكون الحياة كالميكانيكات بلا طعم، ومن الممكن أن يكون تباطئ الأحداث نسبة درامية مقصودة".



وأضاف: "أضع لنفسي قيود في أعمالي من بعد فيلم هي فوضى من 2007، وأرى أنها حرية شخصية عند عدم طرحها للنقاش ولا أشعر بالراحة بوجود مشاهد ساخنة ولا أراها صحيحة وبدأت أضع قيود في عقود عملي".



واستكمل: "كل شخص حر بطريقته بالعمل مادام يفعل الصح، وكنت في عرض خاص مع عائلتي لفيلم هي فوضي الذي شرفني العمل مع جميع صناع عمله، والدي ووالدتي أكثر الأشخاص الذين يدعموني ولفتوا نظري لهذا الشئ لذلك قررت إرضاء ربنا وضميري''.





يذكر أن الفنان يوسف الشريف خاض موسم رمضان 2020، من خلال مشاركته في مسلسل "النهاية" الذي من بطولته وقام بتجسيد شخصية المهندس زين.





قصة مسلسل النهاية



تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.



أبطال مسلسل النهاية



شارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، محمد جمعة، محمد لطفي، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وآخرون، ستايلست إنجي علاء، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.