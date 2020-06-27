الرئاسة تكشف تفاصيل 5 ساعات مفاوضات مع إثيوبيا بشأن السد

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة الأفريقية التي عقدت قبل قليل بشأن سد النهضة جاءت بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي، حيث تعد قمة مصغرة، واستغرقت حوالي 5 ساعات.





وأشار "راضي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه كان هناك حوارات بناءة من جميع الأطراف، معلنا أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية اتفق عليها الدول الثلاث، وينضم إليها الأطراف الدوليين الذين شاركوا في الجولات السابقة.





وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مهمة اللجنة تكثيف التفاوض خلال أسبوعين للانتهاء من الموضوعات العالقة أهمها الوصول إلى اتفاق قانوني يرضي الأطراف الثلاثة، والتأكيد على الالتزام بعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية بشأن ملء خزان سد النهضة.





ونوه بأن رئيس الاتحاد الأفريقي سيحيط مجلس الأمن بكل التطورات خلال القمة ليأخذها في اعتباره خلال اجتماع المجلس الاثنين المقبل.





هذا، وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر الفيديو كونفرانس، في قمة إفريقية مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي؛ لمناقشة قضية سد النهضة، حسبما ذكرت فضائية "دي إم سي"، في نبأ عاجل.



