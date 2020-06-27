دبلوماسي سابق يكشف عن عرض قدمته مصر لإثيوبيا (فيديو)

قال السفير رخا أحمد مساعد، وزير الخارجية الأسبق، إن مسألة المياه تعد حياة بالنسبة لمصر في الزراعة والصناعة وكل ما يوجد على أرض مصر.





وأضاف "أحمد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر"، المذاع قناة "الحدث اليوم"، مساء الجمعة أن النيل الأزرق هو أحد روافد نهر النيل وبالتالي مصر تعد دولة مصب، أما إثيوبيا فلديها عدة أنهار ويسقط عليها كمية كبيرة من الأمطار





ونوه مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن مصر عرضت على "أثيوبيا" إنشاء عدة سدود أخرى لا تتأثر بها أي دول ولكنها رفضت، مؤكدا أن كل ما تطلبه مصر هو تقنين الاتفاق.





وأشار إلى أن مصر تتبع سياسة النفس الطويل في العمل الدبلوماسي، لأننا والدول الأفريقية أشقاء، مضيفا أن نهر النيل يجمعنا ولا يفرقنا، ومصر تؤيد كل ما يؤدي إلى تنمية إثيوبيا.





وفي وقت سابق، قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن الوزارة تقوم بمجهودات واضحة لمواجهة كافة التعديات المقامة على المجارى المائية ومجرى نهر النيل للقضاء عليها بشكل كامل.





وأضاف "عبد العاطى"، أن هناك تشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الفورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية لمواجهة التعديات في مهدها، مع استمرار إزالة التعديات علي كل منافع الرى وتحويل المتعدين إلى جهات التحقيق.





وأشار عبد العاطى إلى أن هناك تعاون بين أجهزة الوزارة فيما يخص التعديات، حيث يتم رصد التغيرات التى تطرأ على مجرى نهر النيل وفرعيه بالأقمار الصناعية والإستشعار عن بُعد وذلك من خلال التنسيق والتعاون قطاع حماية النيل ومركز المعلومات بقطاع التخطيط بالوزارة.





يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، والحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.



