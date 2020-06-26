تحرك جديد من الأهلي في صفقة رمضان صبحي

دخل النادي الاهلي في مفاوضات رسمية جديدة مع نادي هيديرسفيلد من أجل حسم صفقة التعاقد مع رمضان صبحي أو مد فترة إعارة اللاعب.





ويكثف مسؤولي النادى الأهلى المفاوضات مع إدارة هيدرسفيلد تاون الانجليزي لحسم ملف الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرغب النادى الأهلى فى الحفاظ على رمضان صبحي خاصة أن اللاعب أحد الركائز الأساسية فى تشكيل المدرب السويسري رينيه فايلر .

وكان رمضان صبحي قد تألق خلال العام الماضي وقاد منتخب مصر الأولمبي للتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام وتأهل لدورة الألعاب الأولمبية .



