يوسف الشريف يعلق على مهاجمة وزارة الخارجية الإسرائيلية لمسلسل "النهاية"

الجمعة 26/يونيو/2020 - 10:18 م
يوسف الشريف
يوسف الشريف
روان هيثم
كشف الفنان يوسف الشريف عن رأيه بتعليق وزارة الخارجية الاسرائيلية على مسلسل النهاية قائلاً: "مبدأ أن اتجاهات مثلهم تكتب عن المسلسل دي حاجة جميلة جدًا وتشرف".

وتابع يوسف الشريف خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" قائلاً: "خروج بيان رسمي بسبب كلمة اتقالت في مسلسل معتقدش انها حصلت في التاريخ ودايما بيتكلموا عن حرية الفن والابداع، وأنا استغرب لان المسلسل غير سياسي ولا يتحدث عن إنتهاكات إسرائيل".

وأضاف: "أنا أتخيل شكل العالم في منطقة ما وخيال علمي وهما صنعوا هذا أكثر من مليون مرة".

واستكمل يوسف الشريف عن جملة "كلنا فاكرين مش ناسيين" قائلاً: "هي دراما مستوحاه من الفكرة، وعمرو كان له دور كبير في هذا حول وجود عائلات تمتلك نصف ثروة العالم تتحكم في جميع النشاطات".

واختتم: "احنا بنصنع حدوتة والفن عمره ما كان لاستهدافات، بل فقط لتوصيل رسالة وهدف للناس".


يذكر أن الفنان يوسف الشريف خاض موسم رمضان 2020، من خلال مشاركته في مسلسل "النهاية" الذي من بطولته وقام بتجسيد شخصية المهندس زين.


قصة مسلسل النهاية

تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

أبطال مسلسل النهاية

شارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، محمد جمعة، محمد لطفي، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وآخرون، ستايلست إنجي علاء، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.

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