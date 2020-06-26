سوزان نجم الدين تتألق في أحدث جلسة تصوير

الجمعة 26/يونيو/2020 - 10:15 م
سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين
فايقة محمد عادل
تحرص النجمة السورية سوزان نجم الدين ، على التفاعل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال مشاركة صور من حياتها اليومية والفنية عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة به.

وخضعت سوزان نجم الدين، لجلسة تصوير جديدة، وشاركت جمهورها بصورة منها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سوزان، خلال الصورة مرتدية"فستانًا قصير مكشوف الصدر باللون الأزرق وكان شعرها قصير منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج هادئ متناسب مع الإطلالة .

وعلقت قائله : مساكن حب وحياة ، ياتري شو أوي شئ تعملوه بعد فك الحظر نهائيا.

يذكر أن آخر أعمال سوزان نجم الدين، مسلسل "ابن أصول"، الذي شاركت به رمضان الماضي، وشارك في بطولته أحمد حلاوة، وحمادة هلال، وحمزة العيلي.

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