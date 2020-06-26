فلسطين تسجل 75 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الجمعة 26/يونيو/2020 - 10:07 م
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها اليوم الجمعة، عن تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بعدد من المحافظات، ليصبح إجمالي الإصابات في جميع إنحاء البلاد إلى 1795، شفي منهم 620، وأشارت إلى أن هناك 1170 حالة نشطة، تتلقي العلاج.

هذا، وقررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية الأربعاء تعليق صلاة يوم الجمعة بالمساجد بسبب ظهور عشرات الإصابات بالفيروس، كما قررت الحكومة في وقت متأخر ليل الثلاثاء وقف الاحتفالات بالأعراس في جميع المحافظات.

وأعادت الحكومة الفلسطينية يوم السبت إغلاق بعض المناطق في الضفة الغربية بسبب ظهور عشرات الحالات المصابة بالفيروس.

وتخضع الأراضي الفلسطينية للشهر الرابع على التوالي لحالة الطوارئ مع عودة الحياة إلى طبيعتها بفتح المساجد والكنائس وعودة المرافق العامة والخاصة إلى العمل.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9،779 مليون إصابة، بينهم أكثر من 493 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5،297 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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