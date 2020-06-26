شؤون الحرمين تعلن استئناف الدروس العلمية بالمسجد الحرام عن بُعد.. غدا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:59 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أعلنت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مساء اليوم الجمعة، استئناف الدروس العلمية بالمسجد الحرام عن بُعد، وذلك عبر منصة منارة الحرمين لشهر ذي القعدة ابتداءً من غد السبت حتى يوم الجمعة القادم.

ويلقي المدرس بالمسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور حمزة بن حسين الفعر درسه بعد صلاة المغرب يومي السبت والأربعاء من كتاب سنن أبي داود، كما يلقي المدرس بالمسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن وائل التويجري بعد مغرب يوم الأحد القادم درسه (نبذة في العقيدة الإسلامية لابن عثيمين رحمه الله) ويوم الإثنين تفسير ابن كثير ويوم الثلاثاء "منتقى الأخبار" ويوم الأربعاء "مختصر الخرقي".

 كما يلقي المدرس في المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن محمد القرني يوم الخميس بعد صلاة العصر درسه في "كتاب رياض الصالحين للنووي رحمه الله".

ويلقي المدرس في المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور حسن بن عبدالحميد بخاري درسه بعد صلاة المغرب من اليوم نفسه بعنوان (جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام)، كما يلقي المدرس في المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور شرف بن علي الشريف بعد صلاة العشاء أيام السبت والإثنين والأربعاء والجمعة بعنوان (التفسير لابن عثيمين رحمه الله من أول سورة الواقعة).

كما يلقي المدرس بالمسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور طلال بن محمد أبوالنور يومي الإثنين والخميس درسه عن تفسير البغوي، وكذلك يلقي المدرس بالمسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن محمد عروس عبدالقادر يوم الأربعاء درسه عن (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام).

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