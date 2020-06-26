يوسف الشريف يفجر مفاجأة عن مسلسل "النهاية" (فيديو)

وأشار إلى أن أول شخص طرح عليه فكرة مسلسل النهاية كانت زوجته إنجى علاء، وعن رد فعلها: " اتخضت " وقالت: "حلو بس هاتعمله ازاى".



وأضاف الشريف: "فكرة المسلسل مجرد عضم رئيسى لكن الشغل والإبداع كله عند المؤلف فهو له دور كبير لذلك أتوجه بالشكر للمؤلف عمرو سمير عاطف وكل فريق العمل بدايه من شركه الانتاج سينريجى التى تحمست للعمل.. وحقيقى كان بمثابه تحدى كبير لينا كلنا..أن مصر تنجح فى تقديم اول مسلسل خيال علمى بشكل يليق بريادة الفن المصرى".

كشف الفنان يوسف الشريف، عن أنه من المفترض أن هناك جزء ثانى من مسلسل النهاية، ولكن لا نية له لتقديمه حاليا، معلقًا: "لأنى ضد فكرة استغلال نجاح اى عمل فنى بتقديم جزء ثانى بعده مباشرة.وأضاف "الشريف"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc" أن يكون كل عمل منفصل عن الآخر وأنه لا يبدأ التحضير لأي عمل إلا وإذا كان متحمسًا له.وأوضح الشريف أنه في الدراما نوعين من النهاية النوع الاول الذي يشبع المشاهد والنوع التاني النهاية المفتوحة، معلقًا: "ومن وجهة نظري مش لازم تكون النهاية تقليدية قي كل عمل فني".واستضاف الإعلامي رامي رضوان الفنان يوسف الشريف في برنامجه "مساء dmC"،وذلك اليوم الجمعة، وتُذاع الحلقة في تمان الساعة التاسعة مساءً على قناة dmc.ونشر رامي رضوان صورة جمعتن بالفنان يوسف الشريف، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق على الصورة قائلًا:"هو ده صاحب الصورة اللي فاتت، النجم يوسف الشريف في حلقة خاصة تذاع الجمعة القادم باذن الله ليه قلت اول حرف من اسمه "م"؟، هتعرفوا في الحلقة كل حاجة لأول مرة هتسمعوه بيغني كمان".وفي سياق آخر، خاض الفنان يوسف الشريف السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "النهاية "، وهو من إخراج ياسر سامي،ﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو سمير عاطف، بطولة عمرو عبدالجليل، سهر الصايغ، أحمد وفيق، محمد لطفي، ناهد السباعي.