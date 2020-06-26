فوز سامي عبدالعزيز بجائزة الدولة التقديرية 2020.. ويؤكد: تكريم الأساتذة والعلماء دافع وقوة على العطاء

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:54 م
الدكتور سامي عبدالعزيز
الدكتور سامي عبدالعزيز
فاز الدكتور سامي عبدالعزيز، رئيس لجنة قطاع كليات الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات، بجائزة الدولة التقديرية لعام 2020 في مجال العلوم الاجتماعية، السبت الماضي.

من جهته، أعرب عبدالعزيز، عن سعادته لحصوله على الجائزة، مؤكدًا أن تقدير الدولة لأساتذتها وعلمائها، دافع وقوة على العطاء، وكذلك سعادتي بسبب ترشيحي من الكلية والجامعة، وتقديرهم لي"، وأن ترشحه جاء من خلال كلية الإعلام جامعة القاهرة وموافقة مجلسها، ومن ثم موافقة مجلس جامعة القاهرة، وأن ما أنتجه علميا عبر مراحل عمره منذ التحاقه بالجامعة، قائلا: "مجلس الكلية والجامعة بالإجماع، ويرجع إلى جزء منها عطاء علمي، وجزء عملي، كما أنني فزت كأستاذ مثالي لمدة عام، وجمعت بين العلم والعمل، من ناحية التطبيق لما يتم إنجازه من دراسات".

وأضاف عبدالعزيز، بشأن إسهاماته العلمية والمجتمعية، في تصريحات صحفية، أنه شارك في عمل حملة "المصري هيفضل مصري"، وكذلك حملة تنظيم الأسرة "الراجل مش بس بكلمته"، إضافة للمشاركة في حملة الترويج لقناة السويس الجديدة، وساهم في الاشتراك بنقل التراث العلمي العالمي في مجال التسويق السياسي، وتبنى فكرة إعادة اختبارات القدرات لكليات الإعلام لما لها من أهمية في تكوين الكوادر إعلامية، بعد غياب 45 عاما، ووضع الأطر المرجعية، بحيث لا تقل الدراسة العملية للطالب بكليات الإعلام عن 50% من المناهج المقررة له، فضلا عن عدم السماح بإنشاء كليات للإعلام إلا إذا توافرت لديها أحدث طرق التدريب والتعليم لطلابها، وأن تعامل الإعلام مؤخرا مع أزمة "كوفيد 19"، اتسم بالشفافية والوضوح والمصداقية، قائلا: "من المؤكد أنّها واحدة من أنجح المراحل في حياة الإعلام".

يذكر أن جائزة الدولة التقديرية تمنح من وزارة الثقافة سنويا للمتميزين في الإنتاج الفكري في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وهي موزعة على النحو التالي: 3 جوائز للفنون، و3 جوائز للآداب، و4 جوائز للعلوم الاجتماعية ويشترط فيمن يمنح الجائزة التقديرية أن تكون له مؤلفات أو أعمال أو بحوث سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذها، وأن يكون لهذا الإنتاج قيمة علمية أو فنية أو أدبية ممتازة تظهر فيه دقة البحث والابتكار، وأن يضيف إلى العلم أو الفن أو الأدب شيئًا جديدًا ينفع الوطـن خاصة والإنسانية عامة.

وأعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، ورئيس المجلس الأعلى للثقافة جوائز الدولة التقديرية - النيل - التفوق – التشجيعية فى مجالات الفنون والاداب والعلوم الاجتماعية، الاقتصادية والقانونية وذلك بعد الاجتماع الذى تم عقده مع الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة واعضاء المجلس لاجراء التصويت الإلكتروني على الجوائز بمسرح الأوبرا الكبير، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظًا على السلامة العامة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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