سيبايوس يحسم مستقبله مع ريال مدريد

حسم الإسباني داني سيبايوس نجم ريال مدريد الإسباني والمعار إلى آرسنال الإنجليزي مصيره مع النادي الملكي في الموسم المقبل وأكد رحيله عنه وأنه من الصعب العودة إليه.





وقال سيبايوس في تصريحات صحفية:"لقد مددت عقدي مع آرسنال لمدة شهر واحد ولكن في الأول من أغسطس ستنتهي فترة إعارتي مع آرسنال وسأكون لاعب في صفوف ريال مدريد مرة أخرى".





وأضاف:"في الموسم المُقبل سأكون أنا صاحب القرار بشأن مستقبلي، الموسم المقبل أريد أن ألعب ولا أستطيع فعل ذلك في ريال مدريد إلا بصعوبة كبيرة جداً".





وعن العودة إلى ريال بيتيس، علق سيبايوس قائلاً:"إنه خيار، أنا لم أغلق باب اللعب في أي نادٍ، بطولة الدوري الإسباني تناسبني جيداً ولكني أيضًا لا أستبعد الإستمرار في الدوري الإنجليزي الممتاز".





واختتم سيبايوس تصريحاته قائلاً:"هدفي هو اللعب الموسم المقبل وسيكون من الصعب أن ألعب في ريال مدريد 40 مباراة بدور مهم، هذا العام كنت سعيدًا باللعب في آرسنال وفي العام المقبل أريد نفس الشيء".



