إيطاليا تسجل 259 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:56 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل 30 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الضحايا إلى 34708 حالة منذ بدء التفشي في البلاد.

وذكرت السلطات الصحية أن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 259 حالة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 239961حالة، مشيرة إلى زيادة عدد المتعافين بستجيل 890 حالة؛ حيث ارتفع المؤشر إلى 187615 شخصا، ما يمثل أكثر 75% من عدد المصابين.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة. 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,821 مليون إصابة، بينهم أكثر من 494 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,304 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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