صور.. القومي يعلن عن زيه الجديد للموسم القادم

الجمعة 26/يونيو/2020 - 10:04 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد
كشف محمد عباس المدير الرياضي للنادي القومي، أنه تم الانتهاء من الزي الرسمي، لقطاع الناشئين و البراعم بالنادي القومي، للموسم الرياضي 2020/2021.

وأكد عباس انه عقد اجتماع مع حاتم حسن رئيس جهاز كرة القدم، ورشاد محمد رئيس قطاع الناشئين و البراعم، وتم اعتماد زي قطاع الناشئين و أكد أن هناك العديد من التصورات التي يتم دراستها لاختيار الأفضل و الأحسن للنادي القومي.

كما أشار عباس ان قطاع الناشئين بالنادي ليس قطاع استثماري، بل هو قطاع لانتقاء المواهب من مختلف محافظات مصر لبناء قاعدة ناشئين قوية تضيف للفريق الأول، و تساهم في الحفاظ علي مكانة القومي.

وأكد ان مجلس إدارة النادي برئاسة امل سعيد اعطي كل الصلاحيات لإدارة قطاع كرة القدم بالنادي للموسم الرابع علي التوالي سواء علي مستوي الفريق الأول أو قطاع الناشئين وأكد أنه حالياً تتم دراسة جميع السير الذاتية للمدربين حسب التصور المقدم من رئيس قطاع الناشئين بالنادي لاعتمادها من رئيس جهاز كرة القدم واعلان تشكيل قطاع الناشئين للموسم الجديد.

وأكد رئيس النادي في تصريح مع الفجر الرياضي بأن القومي سيكون مختلف الموسم القادم، وسيكون هناك استقرار كبير خلال الموسم الرياضي، و ليس لفترة لأننا نعمل منذ اكتر من شهر لاعادة الاستقرار لقطاع كرة القدم بالنادي وادركنا جميع السلبيات في الموسم الماضي وسيظهر القومي قويا خلال الفترة المقبلة.

وأكد عباس، أنه تم الاتفاق علي تكريم مجموعة من المدربيين الذين اخلصوا للنادي، وتقديمهم موسم كامل بدون مقابل، في نطاق الأسرة الواحدة حيث نسعي وبقوة لإعطاء كل من أخلص و تعب في المكان حقه وسيحضر التكريم رئيس مجلس الادارة.
صور.. القومي يعلن عن زيه الجديد للموسم القادم
صور.. القومي يعلن عن زيه الجديد للموسم القادم
صور.. القومي يعلن عن زيه الجديد للموسم القادم
صور.. القومي يعلن عن زيه الجديد للموسم القادم
صور.. القومي يعلن عن زيه الجديد للموسم القادم
صور.. القومي يعلن عن زيه الجديد للموسم القادم

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