رسميًا.. بي إن سبورتس تعلن عودة الدوري الإيطالي

الجمعة 26/يونيو/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي


أعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية اليوم بشكل رسمي، عودة مباريات الدوري الإيطالي مرة أخرى، بعد أن توقفت عن إذاعتها، في أعقاب التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكشفت المجموعة اليوم في بيان رسمي، عودة الكالتشيو لباقتها مرة أخرى، حيث ستكون البداية بمباراة يوفنتوس  وليتشي اليوم، في الجولة 28 من البطولة.

وقالت المجموعة في بيان رسمي، عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "يسعدنا الإعلان عن عودة الدوري الإيطالي اليوم بشكل فوري، بمباراة يوفنتوس ضد ليتشي، على قناتي بي إن سبورتس HD1 وبي إن سبورتس HD4".

وأعلنت الشبكة منذ عدة أيام، توقف إذاعة المباريات، بسبب مشاكل قانونية مع رابطة أندية الدوري الإيطالي، بعد أن أذاعت ذلك في بيان رسمي.

وقال البيان السابق: "لأسباب قانونية، نأسف لإتخاذ قرار بعدم بث مباريات الدوري الإيطالي، نعتذر عن أي إزعاج يسببه هذا القرار، ولكن نأمل في أن تستمروا في الاستمتاع بالمحتوى الرياضي المتميز والمشوق الذي نقدمه دائماً".

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