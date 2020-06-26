محمد مهران: "لا تدع الحياة تكسرك مهما كانت الظروف صعبة"

الجمعة 26/يونيو/2020 - 10:11 م
محمد مهران
محمد مهران
فايقة محمد عادل
يحرص محمد مهران، على التفاعل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال مشاركة صور من حياته اليومية والفنية عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة به.

حيث نشر محمد مهران، صورة له منذ قليل عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".  

وظهر بالصورة مرتدي بدلة سوداء وعلق علي الصورة قائلا : لا تدع الحياة تكسرك مهما كانت الظروف صعبة.

يذكر أن آخر أعمال محمد مهران مسلسل "البرنس" الذى تدور أحداثه حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع.

حيث يظهر الفنان محمد رمضان في مسلسل البرنس بدور سمكري ويتزوج من الفنانة "نجلاء بدر" ذلك حيث يعمل سمكري مع والده في ورشة وبعد وفاته يحدث مشاكل مع 6 من اشقاءه على الإرث ذلك حيث يدخل السجن مسلسل البرنس وعندما يخرج يبدأ في الانتقام من كل من ظلمه ذلك حيث الأخ الأكبر يدعى "عبد المحسن" ويجسده الفنان إدوارد، يليه "فتحي" ويجسده الفنان أحمد زاهر، ثم "ياسر" ويجسده الفنان محمد علاء، و"نورا" وتجسدها الفنانة ريم سامي، و"عبير" وتظهر في شخصيتها الفنانة رحاب الجمل، و"عادل" يجسده الفنان الشاب أحمد داش.

ويشاركه بالمسلسل "نور اللبنانية , ادورد , محمد رمضان , نجلاء بدر , ريم سامي , صفاء الطوخي واخرين.

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